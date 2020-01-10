Вчера исполнилось 13 лет с момента анонса самого первого смартфона компании Apple. Стив Джобс представил его 9 января 2007 года на Macworld Conference & Expo в Сан-Франциско.

Несмотря на то, что первый iPhone был хорошо воспринят публикой и пользовался высоким спросом, немногие могли предположить, что примерно через 10 лет после запуска по всему миру будет продано свыше 1,5 млрд iPhone. Хотя Apple не раскрывает данных об объёмах продаж собственных смартфонов, аналитики считают, что производитель уверенно приближается к покорению планки в 2 млрд проданных iPhone.

По расчетам аналитиков, в 2020 финансовом году компания планирует реализовать около 195 миллионов iPhone. Если производителю удастся этого достичь, то к концу периода общее количество всех проданных компанией iPhone за 13 лет составит примерно 1,9 миллиарда штук. Финансовый год кончается в сентябре, поэтому при больших продажах в последнем квартале года есть шанс достигнуть отметки в 2 млрд уже в нынешнем году.

Напомним, что свой миллиардный iPhone Apple продала в 2016 году.

За прошедшее с момента запуска первого iPhone время бизнес компании значительно развился. Несмотря на то, что Apple продолжает полагаться на продажи новых устройств, бизнес-модель постепенно трансформируется и становится более привязанной к экосистеме, окружающей продукцию компании. В первую очередь речь идёт о таких сервисах, как App Store, Apple Pay и Apple Music, которые за последние годы стали очень популярны по всему миру.