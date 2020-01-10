Apple объяснила сканирование всех фотографий, которые пользователи iPhone загружают на iCloud борьбой с насилием над детьми, в том числе сексуальным, сообщает The Telegraph со ссылкой на заявление директора по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват.

По словам Хорват, корпорация использует специальное программное обеспечение для автоматического скрининга снятых на iPhone изображений, сохраненных в iCloud. Хорват не стала вдаваться в подробности о типе этого ПО, однако отметила, что оно необходимо Apple для «отслеживания наличия материалов о сексуальном насилии над детьми».

The Telegraph полагает, что компания используют технологию, разработанную Microsoft, которая называется PhotoDNA. Она сравнивает изображения с базой данных ранее идентифицированных изображений, используя «хеширование». PhotoDNA позволяет сопоставлять изображения, которые не являются идентичными на цифровом уровне. Ранее, помимо самой Microsoft, об использовании этой технологии сообщали Facebook и Twitter.

С юридической стороны подобные меры абсолютно законны. В прошлом году Apple внесла изменения в собственную политику конфиденциальности, разрешающую сканирование фотографий для выявления потенциально опасного материала. С ней при использовании купертиновских устройств соглашаются сами пользователи.