Известный аналитик Минг-Чи Куо поделился своими прогнозами относительно следующих моделей iPhone. По его словам, осенью 2020 года Apple выпустит четыре модели смартфонов, и все они будут обладать поддержкой 5G.

Куо рассказал, что iPhone с поддержкой высокочастотного диапазона mmWave будут продаваться на пяти рынках: США, Канады, Японии, Южной Кореи и Великобритании. Мин-Чи Куо полагает, что в остальных регионах, включая российский, Apple будет продавать смартфоны с поддержкой низкочастотного диапазона sub-6 ГГц или вовсе отключит 5G в странах, где сеть пятого поколения пока не развернута. Это позволит снизить себестоимость новых смартфонов.

5G-сети mmWave в диапазоне выше 6 ГГц в настоящее время мало распространены. Именно в них возможно достижение максимальной скорости мобильного интернета, превышающей 1 Гбит/с. Для сравнения, пропускная способность 5G-сетей в диапазоне ниже 6 ГГц — 100-150 Мбит/c.

Также Куо скорректировал свой прогноз относительно начала продаж новых iPhone. По его словам, модели с поддержкой сетей sub-6Ghz могут поступить в продажу в сентябре, а mmWave-версии — в декабре 2020 года.

В России на данный момент коммерческие сети 5G не эксплуатируются. В декабре в Москве обсудили внедрение сетей пятого поколения в инфраструктуру мегаполиса.