Apple рассказала журналистам о роботе, который разбирает старые iPhone так, чтобы электронные компоненты из них можно было использовать повторно. Таким способом компания хочет снизить зависимость от поставок сырья, пишет Reuters.

Apple заявляется о том, что роботизированная линия по переработке старой электроники под названием Daisy, которая функционирует в штате Техас, является частью плана Apple по превращению в производителя с «замкнутым контуром», не зависящим от горнодобывающей промышленности. Спрос на сырьё для производства растёт из-за популярности электромобилей. А это значит, что добывающим предприятиям придётся многократно увеличить масштабы добычи, что не так уж хорошо для природы.

Машина способна разбирать до 200 смартфонов iPhone в час. Этот автомат, длиной около 9 метров, проводит разборку в четыре этапа. Например, батарею извлекают мощной струей воздуха, охлажденного до -80 градусов Цельсия. На следующих этапах робот извлекает прочие компоненты, включая винты и вибромотор. Компоненты разобранных iPhone отправляются на специализированные заводы, где из этого вторсырья предполагается добывать 14 элементов, включая литий.

Daisy разбирает именно смартфоны потому, что именно эти устройства являются наиболее продаваемыми у Apple, и, соответственно, именно их больше всего поступает на переработку. За первый год своей работы Daisy разобрала больше миллиона iPhone.

Однако Кайл Винс, руководитель проекта iFixit, уверен, что процесс полного извлечения химических элементов без потерь – не более чем фантазия. Для этого, полагает он, Apple должна перерабатывать больше iPhone, чем продаёт, а это довольно сомнительно, не говоря уже о том, что организовать повторное извлечение всех элементов, которые применялись при производстве, без потерь невозможно в принципе.