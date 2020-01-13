Интересные подробности обнаружились в недавних патентах компании Apple, опубликованных в базе данных ведомства по патентам и товарным знакам США. Описываемые в них технологии позволят сделать фирменный стилус Apple Pencil намного более функциональным.

Судя по патенту, Apple планирует встроить в Apple Pencil ёмкостный сенсор, работающий примерно так же, как сканер отпечатков пальцев Touch ID, но предназначенный для другой цели — он сможет исключать случайные срабатывания. Кроме того, компания раздумывает о добавлении в стилус микрофона, биометрического датчика и некоторых других компонентов.

Pencil может получить функцию обратной тактильной связи, чтобы придать большее сходство с рисованием на обычной бумаге. Ещё одно возможное новшество — встроенная в кончик стилуса камера, которая позволит записывать символы практически на любой поверхности и затем визуально воспроизводить их на iPad или iPhone.

Скорее всего, камера и биометрия не доберутся до аксессуара, но новые жесты кажутся вполне реалистичным обновлением. Правда, информации о предполагаемой дате релиза нового Apple Pencil пока нет.