Европейская комиссия намерена рассмотреть вопрос унификации разъёмов для зарядки смартфонов. Возможно, будет применено законодательное решение. В этом случае Apple, скорее всего, придётся отказаться от фирменного разъёма Lightning.

Европейский комиссар по вопросам энергии Марош Шефчович объявил о том, что Еврокомиссия планирует рассмотреть «законодательный подход» к решению данной проблемы, чтобы поставить точку в более чем десятилетних обсуждениях. Ожидается, что голосование по данному вопросу среди членов Еврокомиссии будет проведено на одном из следующих заседаний.

В случае, если Еврокомиссия утвердит USB-C в качестве обязательного разъема для зарядки смартфонов, Apple придется отказаться от разъема Lightning в iPhone для последующей продажи новых моделей в Европе.

До сих пор Apple не реагировала на подобные планы правительства ЕС, единожды отметив, что использование одного типа зарядного порта «тормозит инновации», а отказ от Lightning приведёт к резкому росту электронных отходов в связи с бесполезностью соответствующих кабелей. Вместе с тем компания уже перешла на USB Type-C в своих планшетах iPad Pro и ноутбуках Macbook.

Стоит отметить, что Европейской комиссии уже удалось добиться сокращения количества разъёмов: в 2009 году их насчитывалось 30. Теперь же всего три.