Apple зарегистрировала новую модель MacBook с номером A2289 в базе Евразийской экономической комиссии. Компьютер описан как портативный Mac под управлением macOS Catalina.

Скорее всего, речь идет о 13-дюймовом MacBook Pro, который только будет анонсирован этой весной. В него перекочует клавиатура Magic Keyboard с более надежным "ножничным" механизмом от прошлогоднего MacBook Pro 16.

Документ на сайте ЕЭК опубликован 13 января нынешнего года, но само уведомление о готовящемся продукте было направлено со стороны Apple 24 декабря 2019-го. Не исключено, что новый портативный компьютер дебютирует в ближайшие месяцы.

Помимо MacBook Pro, в базе ЕЭК фигурирует ещё как минимум две новинки: серверная модификация Mac Pro 2019, которая, в отличие от классической, ещё не вышла даже в США, а также пара обновлённых Apple TV, работающих на базе tvOS 13. Чем конкретно новинки будут отличаться от уже существующих Apple TV - неизвестно.