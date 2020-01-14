Журналисты ресурса 9to5Mac обнаружили в коде бета-версии macOS Catalina 10.15.3 некий «Pro-режим». Сообщается, что эта опция позволит добиться максимальной производительности ноутбука. Правда, за счёт автономности.

В описании предполагаемой функции сказано, что после перехода в Pro Mode "приложения могут работать быстрее, однако время автономной работы может сократиться, а шум вентилятора — увеличиться", так как процессор должен будет охлаждаться интенсивнее.

Если пользователь не выйдет из Pro-режима вручную, на следующий день он отключится автоматически, по аналогии с функцией Do Not Disturb ("Не беспокоить").

По данным издания MacRumors, Pro Mode будет доступен только на 16-дюймовых MacBook Pro и новых модульных Mac Pro.