Японский ресурс Macotakara опубликовал информацию об еще одном недорогом смартфоне от Apple — это улучшенная версия iPhone 8 с увеличенным экраном и сканером лица вместо отпечатка пальцев.

Сначала может показать, что речь идет о бюджетном наследнике iPhone SE и ‌iPhone 8‌, который должен появиться весной этого года. Однако упоминание 5,4-дюймового экрана и Face ID говорит о том, что это – более дорогостоящая модель.

«Размер устройства будет сравним с ‌iPhone‌ 7. Основная камера будет намного крупнее, чем у ‌iPhone 8‌. Смартфон получит такую же вспышку True Tone, как и iPhone 7. Благодаря использованию камеры TrueDepth активная зона экрана увеличится, поэтому он станет 5,4-дюймовым. На экране появится небольшой вырез для датчика TrueDepth. Он будет меньше, чем на iPhone XS, однако больше, чем на iPhone 11», – пишет Mac Otakara.

Также наследник ‌iPhone 8‌ должен получить современный процессор A13 Bionic и уменьшенные рамки. Скорее всего, Apple укомплектует смартфон LCD-экраном. Помимо прочего, девайс якобы унаследует алюминиевый корпус «семерки». О других характеристиках смартфона на данный момент ничего неизвестно.

Учитывая более ранние сообщения, можно предположить, что нынешняя версия iPhone 8 с 4,7-дюймовым экраном при некоторых внутренних обновлениях тоже останется в продаже под именем iPhone SE 2, тогда как описываемая более радикально обновлённая модель может получить пропущенное прежде имя iPhone 9.