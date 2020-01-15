Как стало известно, шведский онлайн-сервис для прослушивания музыки Spotify наконец-то определился со стоимостью подписки на территории России. И хоть сам сервис на данный момент никаких официальных заявлений о запуске в стране не делал, в Android-версии фирменного приложения уже появились российские цены.

Стандартная подписка на музыкальный сервис обойдется в 169 рублей в месяц. Студенты смогут платить 75 рублей, а семейный доступ будет стоить 279 рублей. Цены почти не отличаются от российского Apple Music (семейная подписка на Spotify стоит на 10 рублей дороже).

Платная подписка Premium не будет содержать рекламу. Подписка с рекламой будет для пользователей сервиса бесплатной. Spotify также будет предлагать бесплатную пробную подписку Premium на сервис на три месяца.

О возможном запуске Spotify в России стало известно ещё в 2014 году. Тогда шведская компания зарегистрировала юрлицо ООО «Спотифай». В 2015 году компания отказалась от этих планов из-за «экономического кризиса, политической ситуации и новых законов, регулирующих интернет». В прошлом году Spotify снова заявил о запуске на российском рынке. Однако этого так и не произошло.