Спустя чуть больше месяца после начала продаж нового Mac Pro, в онлайн магазине Apple появился его рэковый вариант.

Отличительной чертой новой модели Mac Pro стал изменённый корпус с возможностью монтажа компьютера в стойку. В остальном компьютер идентичен ранее доступной модификации, включая все характеристики и конфигурации. Правда, желающим обзавестись именно такой версией Mac Pro нужно быть готовым выложить дополнительные $500 — во столько Apple оценила немного переработанный корпус.

Модель имеет такую же трёхмерную решётчатую конструкцию для максимальной циркуляции воздуха и ручки для доступа к внутренним элементам. В комплект входят рельсы для монтажа в стойку.

Если цена обычной версии Mac Pro начинается с 449.990 pyб., то рэковый вариант обойдётся минимум в 489.990 pyб. А максимальная конфигурация с 28-ядерным процессором Intel Xeon W, 1,5 ТБ оперативной памяти, SSD-накопителем на 8 ТБ и профессиональными видеокартами AMD Radeon Pro Vega II Duo обойдётся более чем в 4.3 миллиона рублей.