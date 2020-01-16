Apple приобрела стартап Xnor.ai, специализирующийся на запуске систем искусственного интеллекта (ИИ) для умных устройств, способных работать вне сети и доступа к облачным данным. Об этом пишет Financial Times.

Одна из разработок Xnor.ai — инструмент компьютерного зрения, способный самостоятельно идентифицировать объекты на фотографиях. Не исключено, что технология найдёт применение в будущих моделях iPhone и iPad, где будет использоваться не только для улучшения снимков, но и для идентификации пользователей.

Apple напрямую не подтвердила приобретение, но заявила, что «время от времени покупает более мелкие технологические компании». Предположительно, сумма сделки составила $200 млн. FT со ссылкой на двух собеседников отмечает, что предложение компании позволило ей опередить других претендентов из Microsoft, Amazon и Intel.

Xnor базируется в Сиэтле. Стартап был основан на базе исследовательской лаборатории Института искусственного интеллекта, созданной соучредителем Microsoft Полом Алленом. В штате Xnor 54 сотрудника. Среди инвесторов стартапа — Madrona Venture Group.