ФБР удалось получить доступ к iPhone 11 Pro Max при помощи устройства GrayKey, созданного израильской компанией Grayshift. Ведомство осуществило взлом смартфона Бариса Али Коха, который обвиняется в организации побега своего брата-преступника из США по поддельным документам.

Как сообщил адвокат обвиняемого, смартфон был защищен паролем, который никому не передавался. Однако сотрудникам ФБР удалось получить доступ к смартфону без помощи компании Apple, воспользовавшись устройством GrayKey для «проведения криминалистического анализа».

Вместе с тем на прошлой неделе ФБР обратилось к Apple за помощью в разблокировке двух смартфонов (iPhone 5 и iPhone 7 Plus), принадлежащих Мохаммеду Саиду Альшамрани — курсанту военно-воздушных сил Саудовской Аравии, обвиненному в убийстве трех моряков и ранении восьми других во время нападения на военно-морской аэродром в Пенсаколе, штат Флорида.

Несмотря на тот факт, что Apple предоставила сотрудникам ФБР доступ к учетной записи преступника в iCloud, компания отказалась извлечь информацию с его смартфона, ссылаясь на необходимость создания бэкдора, что может угрожать безопасности всех пользователей iPhone.

По мнению специалистов, в ФБР не прибегают к сторонней помощи из-за того, что она не является для правоохранителей бесплатной. В частности, лицензия на необходимое программное обеспечение и плата за ежегодное обслуживание могут доходить до нескольких десятков тысяч долларов, а в некоторых случаях и до нескольких сотен тысяч, но ведомстве не готовы тратиться на это.