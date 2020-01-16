Microsoft выпустила первую стабильную версию браузера Edge на базе платформы Chromium с открытым исходным кодом. Его можно бесплатно скачать с официального сайта Microsoft.

Microsoft сообщает, что использование известного движка с открытым исходным кодом позволило улучшить совместимость для всех пользователей, уменьшить фрагментацию для веб-разработчиков и установить партнёрские отношения с сообществом Chromium для улучшения самого ядра Chromium, в разработке которого теперь будут активно участвовать специалисты программного гиганта.

Среди основных новшеств — поддержка стандартных расширений Chrome, персонализированная настройка страницы новой вкладки, поддержка потокового 4K-видео работа с пером в PDF прямо в браузере, а также функция предотвращения отслеживания пользователей во время просмотра веб-сайтов.

Новой функцией у браузера Microsoft Edge является, помимо прочего, режим «песочницы», благодаря которому можно открывать изолированные защищенные вкладки, что позволяет избежать вредоносного ПО, зараженных рекламных баннеров и т.п.

Кроме того, предусмотрен режим Internet Explorer. Это упрощенный интерфейс браузера, обеспечивающий совместимость с сайтами, которым для работы требуется обработчик Trident MSHTML. Режим IE поддерживает элементы ActiveX, режимы работы с документами и режимы предприятия.

Важная особенность нового Edge — подключение сторонних расширений, созданных для браузера Google. Дополнения можно скачивать как из магазина Microsoft Store, так и Chrome Web Store. В старом Edge эта возможность ограничена из-за строгой политики Microsoft во вопросам безопасности.

Новый Edge поддерживает 10 языков, в том числе русский. Браузер совместим со всеми системами Windows, начиная с Windows 7, также доступны версии для iOS, macOS и Android.