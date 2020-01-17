В этом году Apple оснастит свои смартфоны системой фронтальных камер TrueDepth нового поколения. За счет этого функция распознавания лица Face ID будет улучшена. Об этом сегодня сообщили аналитики компании Barclays в своей исследовательской записке для инвесторов.

Скорее всего, в новом Face ID увеличат угол обзора инфракрасной камеры и скорость срабатывания. Также сканер может научиться определять лицо под разным углом.

Помимо этого, аналитики Barclays добавили, что в моделях iPhone 12 Pro будет использоваться тройная основная камера с ToF-сенсором. Это позволит смартфону с высокой точностью измерять расстояние до объектов, создавать 3D-модели и многое другое. Также ожидается, что модели iPhone 12 Pro будут оснащены 6 ГБ оперативной памяти, а не 4 ГБ, как в моделях iPhone 11 Pro.

Кроме того, аналитики считают, что большие изменения могут произойти в 2021 году, так как Apple откажется от разъёма Lightning. Это может привести к тому, что компания будет продавать смартфоны без наушников. Примечательно, что подобным инсайдом в декабре делился другой авторитетный аналитик Мин-Чи Куо.