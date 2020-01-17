До выхода новых iPhone 12 ещё достаточно далеко, однако ресурс MacWorld выдвинул ряд прогнозов, основываясь на тенденциях и технологическом уровне компании из Купертино относительно производительности будущих чипов Apple.

Новые процессоры Apple будут производиться по 5-нанометровой технологии. По информации от TSMC, которая и займется производством A14, процессор получит кристалл площадью около 85-100 мм2 и будет содержать в себе около 15 миллиардов транзисторов. Таким образом, производительная часть SoC составит конкуренцию - или даже превзойдет - CPU Intel, установленные в MacBook Pro.

Джейсон Кросс из MacWorld также считает, что iPhone 12 может достичь 5000 баллов в многоядерном тесте Geekbench 5. Эта оценка аналогична 6-ядерным центральным процессорам в настольных ПК или базовой версии 15-дюймового MacBook Pro.

По мнению специалиста, производительность графического процессора iPhone вырастет на 50 процентов за счет увеличения пропускной способности чипа. Это положительно скажется на обработке ресурсоемких приложений вроде игр или редакторов видео. Важным трендом на рынке процессоров MacWorld называет использование искусственного интеллекта для обработки изображений, благодаря следованию которому Apple в очередной раз улучшит качество съемки. Поддержка аппаратного кодирования, по мнению Кросса, позволит снимать видео высокой четкости.

Apple также должна добавить в новые iPhone поддержку сетей 5G. Вероятно, компания будет использовать модемы X55, производством которых занимается Qualcomm — такие же будут во всех новых смартфонах на Android. Аналитики также настаивают, что линейка iPhone 12 продолжит поддерживать Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC и так далее — новых технологий в этом направлении ожидать точно не стоит, но новый смартфон Apple окажется выдающимся и без них.