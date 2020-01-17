Новая категория наушников, ставших «по-настоящему беспроводным» аксессуаром, не требующим наличия кабелей как при зарядке, так и при передаче звука, появилась на рынке всего несколько лет назад. Аналитики компании Strategy Analytics подсчитали, гарнитуры каких компаний пользуются наибольшей популярностью в мире.

По итогам 2019 года компания Apple стала лидером по объему поставок в сегменте полностью беспроводных наушников. Доля компании в этом сегменте составила более 50%. Доля каждого из ближайших конкурентов — Samsung и Xiaomi — не превышает 10%. По итогам 2019 года Apple продала около 60 млн AirPods.

В целом выручка с продаж в сегменте TWS за год выросла на 200%, подсчитали аналитики. В деньгах доля Apple составила 71%.

Strategy Analytics считает, что Apple сохранит доминирование в этой категории, по крайней мере, в течение следующих пяти лет. Они утверждают, что даже когда другие поставщики войдут в сегмент TWS, Apple останется доминирующим игроком в этой категории до середины следующего десятилетия.