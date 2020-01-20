Специалисты iFixit на днях подвели итоги 2019 года, выбрав лучшие и худшие устройства с точки зрения ремонтопригодности.

Лучшим устройством стал смартфон Fairphone 3, получивший максимально возможные 10 баллов. Оно и понятно, ведь это модульный гаджет, отдельные части которого можно в буквальном смысле сменить голыми руками.

На втором месте разместился новенький Mac Pro 2019 с оценкой в 9 баллов. После подробного изучения и препарирования компьютера, эксперты назвали новую рабочую станцию Apple одним из самых ремонтопригодных устройств компании, вышедших за последние несколько лет.

Вместе с тем несколько устройств Apple оказались и в самом низу рейтинга iFixit. В частности, AirPods Pro и 16-дюймовый MacBook Pro заняли первое и второе места с конца соответственно. По словам экспертов iFixit, эти гаджеты практически не поддаются ремонту, а наушники и вовсе подлежат полной замене или утилизации.

Замыкает тройку антирейтинга сгибаемый смартфон Samsung Galaxy Fold, сумевший заработать 2 балла. Разобрать устройство не так уж и просто, учитывая наличие гибкого дисплея и сопутствующей ему складной конструкции. Поэтому даже замена аккумулятора — задача не из легких.