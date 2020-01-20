В бета-версии iOS 13.3.1 обнаружили новую функцию — в настройках появился специальный пункт, полностью отключающий возможности Ultra Wideband.

Новую опцию заметили пользователь Твиттера Брэндон Буч. Переключатель можно найти в меню настроек «Системные службы» (System Services).

Очевидно, что Applе планирует добавить опцию отключения чипа U1 в релизную версию обновления iOS, которая будет доступна на iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

Ранее пользователи iPhone 11 и 11 Pro заметили, что именно U1 позволял отслеживать местоположение пользователя, даже если эта функция была полностью отключена в настройках.

Технологию UWB можно использовать для передачи файлов и точного определения местонахождение других устройств Apple, оснащённых U1. Чип позволяет определять геопозицию с точностью 5-10 сантиметров. К сожалению, в России данная функция новых iPhone не работает из-за нежелания ведомств выделять нужный диапазон частот для технологии.