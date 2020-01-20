Сериал «Удивительные истории» Стивена Спилберга, перезагрузка его же сериала 80-х годов, обзавёлся датой выхода. По информации Screen Rant, премьера сериала на Apple TV+ состоится 6 марта текущего года.

На первом кадре из грядущего шоу можно увидеть персонажей эпизода «Раскол» (The Rift), режиссером которого выступил Марк Майлод («Игра престолов», «Наследники»). В серии сыграли Керри Линн Бише, Уитни Коулман, Триша Мэшберн, Остин Стоуэлл, Эдвард Бернс и Джулиана Кэнфилд.

6 марта выйдут сразу пять эпизодов сериала. Стивен Спилберг выступил продюсером ремейка, а шоураннерами — Адам Хоровиц и Эдвард Китсис, авторы «Однажды в сказке».

Оригинальный фантастический сериал «Удивительные истории» Стивена Спилберга выходил на телеканале NBC в период с 29 сентября 1985 года по 10 апреля 1987-го. Шоу было номинировано на 12 наград Emmy и выиграло пять из них.