Apple впервые начала продажу сертифицированных восстановленных смартфонов iPhone XS и XS Max. Смартфоны значительно дешевле по сравнению с новыми версиями этих же устройств.

Восстановленные iPhone XS и iPhone XS Max доступны в трёх цветовых вариантах, с 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ встроенной флэш-памяти. Пока они доступны только в американском онлайн-магазине Apple, но позже должны появиться и в России.

Так, 5,8-дюймовый iPhone XS на старте стоил $999 за версию с 64 ГБ памяти, а сейчас — $699. Модель на 256 ГБ подешевела с $1149 до $829, а топовый вариант на 512 ГБ памяти — с $1349 до $999. Флагманский XS Max с 6,5-дюймовым дисплеем тоже упал в цене: теперь версия на 64 ГБ стартует с $799, в то время как новым он стоил $1099. Варианты памяти на 256 и 512 ГБ тоже заметно дешевле: $929 ($1249) и $1099 ($1449) соответственно.

Как можно заметить, сумма экономии может превышать 300 долларов. На восстановленные устройства Apple предоставляется полная годовая гарантия и все оригинальные аксессуары.