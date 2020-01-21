Японский ресурс Macotakara со ссылкой на источники в производственной цепочке поставок Apple в Китае, поделился новыми подробности о грядущих флагманских смартфонах компании.

Из отчёта ресурса можно выделить ряд ключевых деталей. Самая крупная и дорогая модель с диагональю 6,7 дюйма окажется заметно тоньше прошлогоднего iPhone 11 Pro Max с экраном диагональю 6,5 дюйма. Толщина новинки составит 7,4 мм, тогда как у iPhone 11 Pro Max она составляет 8,1 мм. Кроме того, модель окажется немного длиннее iPhone 11 Pro Max.

Высота 5,4-дюймовой модели будет между iPhone SE и iPhone 8. По крайней мере один из аппаратов с 6,1-дюймовым экраном по высоте окажется между iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

У младших моделей (5,4 и одной на 6,1 дюйма) сохранятся двойные камеры, идентичные iPhone 11. У 6,7-дюймового iPhone будет использоваться тройная камера с более крупными датчиками по сравнению с iPhone 11 Pro Max.

Также ожидается, что вся четверка смартфонов будет поддерживать сети пятого поколения (5G), хотя в некоторые страны могут поставлять устройства только с LTE.

Вместе с тем блогер EverythingApplePro и один из основателей XDA Developers Макс Вайнбах утверждают, что в этом году iPhone 12 Pro выйдет в новом темно-синем цвете, который заменит собой темно-зеленую расцветку, впервые появившуюся в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.