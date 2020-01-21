Apple полностью отказалась от планов по внедрению сквозного шифрования в резервные копии в iCloud. Причиной этому послужило недовольство ФБР, которое считало, что нововведение может негативно отразиться на проведении расследований.

Согласно материалу издания Reuters, Apple впервые планировала ввести сквозное шифрование данных на iCloud около двух лет назад и сообщила об этом ФБР. Новая система защиты информации нужна была для того, чтобы скрыть их от злоумышленников. При этом сама компания перестала бы контролировать данные, которые загружаются в облачное хранилище, и не смогла бы передавать их третьим лицам.

Однако в ходе частных переговоров с Apple представители ФБР подвергли критике этот план, объяснив это тем, что правоохранительные органы не смогут получать улики против преступников, которые пользуются iPhone. Впоследствии, сообщает Reuters, когда Apple спустя примерно один год проводила частные переговоры с ФБР о своей работе по усилению безопасности телефонов, плана по шифрованию данных уже не было.

По данным Reuters причиной стала позиция ФБР: в Apple решили не портить отношения со спецслужбой, памятуя о конфликте, вызванном отказом компании создать бэкдор для получения сотрудниками ФБР доступа к содержимому смартфона стрелка из Сан-Бернардино в 2016 году. В итоге в ФБР нашли способ взломать этот смартфон. Тем не менее Apple предпочла не провоцировать новый виток противостояния и не стала вводить шифрование в iCloud.

Согласно недавнему отчёту Apple о прозрачности передачи данных за первую половину 2019 года, компания удовлетворила 90% запросов от ведомств на получение хранимой пользователями информации.