Apple начнет сборку бюджетного iPhone в феврале, а уже в марте ― официально представит устройство. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По их словам, производство новинки поделят между собой компании Hon Hai Precision Industry, Pegatron и Wistron. Устройство будет напоминать iPhone 8 и получит дисплей с диагональю 4,7 дюйма. Это будет первая бюджетная модель iPhone после iPhone SE, цена которого после выпуска в 2016 году составляла $399.

В новый iPhone поместят Touch ID, встроенный в кнопку «Домой». Технология будет отличаться от датчика отпечатка пальцев, который используется в телефонах на базе Android. У нового телефона не будет биометрической аутентификации Apple Face ID, но процессор будет таким же, как у iPhone 11.

Бюджетные смартфоны позволяют Apple конкурировать на быстро растущих рынках вроде индийского, где высок спрос на недорогие гаджеты. С одной стороны, компании трудно соперничать с Android-девайсами за $200. С другой самыми успешными смартфонами компании последних лет были iPhone XR и iPhone 11, которые позиционируются как бюджетные флагманы.

Какое название получит новый смартфон пока точно неизвестно. Одни источники утверждают, что он будет называться iPhone SE 2, другие склоняются к "пропущенному" в очерёдности iPhone 9.