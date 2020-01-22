Согласно новому отчету DigiTimes, Apple планирует перевести клавиатуры Smart Keyboard на механизм «ножницы» — он заменит «бабочку», которая используется в данный момент. Последнюю Apple негласно признала проблемной, поэтому откажется от нее не только в ноутбуках.

Авторы ресурса утверждают, что в этом году купертиновцы могут выпустить специальную версию Smart Keyboard. Кроме клавиатуры с ножничным механизмом новый аксессуар также может получить и встроенную подсветку. По данным источников DigiTimes, релиз обновленного Smart Keyboard состоится во второй половине этого года. При этом воспользоваться обновленным аксессуаром смогут только владельцы новых iPad Pro, которые также выйдут в этом году.

Apple уже успела вернуться к «ножницам» в своем 16-дюймовом MacBook Pro в конце 2019 года. Поскольку новый (старый) стандарт был относительно хорошо принят пользователями с момента его презентации в прошлом году, нетрудно представить, что Apple также внесет аналогичные изменения и в Smart Keyboard. Однако аналитик Минг-Чи Куо в июле 2019 года рассказывал, что в 2020-21 годах Smart Keyboard для iPad останутся с текущей конструкцией клавиатуры.

В отчёте DigiTimes также повторяется информация, что 13-дюймовый MacBook Pro с ножничной клавиатурой выйдет в первой половине 2020 года.