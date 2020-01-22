Ввиду необычайно высокого спроса на смартфоны iPhone, особенно на относительно недорогой iPhone 11, превзошедшего ожидания Apple, компания обратилась к контрактному партнёру TSMC с просьбой об увеличении поставок чипа A13, сообщает Bloomberg.

Продажи оказались особенно высокими в Китае, что стало долгожданным изменением на фоне постоянного падения продаж, которое наблюдалось с 2018 года. Сообщается, что базовая модель Apple iPhone 11, цена которой начинается с отметки 700 долларов, стала главной причиной для повышенного спроса.

Еще одним поводом для повышения объемов заказов на процессор Apple A13 может стать скорый запуск в производство нового бюджетного смартфона. По слухам, несмотря на относительно невысокую цену, преемник iPhone SE будет оснащен последним чипом серии A и 3 ГБ оперативной памяти.

Многие аналитики подтверждают высокий спрос на iPhone 11 и iPhone 11 Pro — они продаются лучше, чем ожидалось (особенно iPhone 11). Например, по данным CIRP, которые были опубликованы ранее на этой неделе, iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max составляют около 69% всех смартфонов Apple, которые были реализованы в период с октября по декабрь 2019 года.

Также во втором квартале Apple планирует начать выпуск чипов нового поколения — A14. Их мы увидим в новой линейке iPhone, которую представят осенью.