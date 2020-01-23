Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала правила предустановки российского программного обеспечения на мобильные устройства, компьютеры и смарт-телевизоры, пишет РБК.

"На смартфонах и планшетах могут быть предустановлены антивирусные программы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы. Аналогичные программы, за исключением платежной системы, будут установлены и на планшетах. На планшетах, компьютерах и Smart ТV должна быть обеспечена возможность установки программ аудиовизуального сервиса, а также просмотра программ I и II мультиплекса", — рассказал заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Мультиплексы – это пакеты каналов, обязательные для вещания в России. В первый входят Первый канал, каналы ВГТРК, НТВ, Пятый канал и другие, во второй – такие каналы как СТС, ТНТ, «Звезда», «Спас», РЕН ТВ и другие.

Кроме того, ФАС предложила, чтобы с 1 июля 2020 года предустановка была обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 года — для планшетов, с 1 июля 2022 года — для компьютеров, с 1 июля 2023 года — для Smart TV.

Как сообщает РБК, конкретного перечня приложений не будет — выбирать их будут производители. "Будет указан тип ПО и требования к разработчику. Какое именно приложение выбрать, производитель будет решать самостоятельно", — уточнил собеседник РБК.

При осуществлении выбора того или иного приложения заданного типа (антивирус, поисковик и др.) производителю устройства необходимо будет учитывать ряд критериев. В первую очередь права на программное обеспечение должны принадлежать российскому лицу. Помимо этого, ПО должно реализовываться на территории России. Существует также и третий критерий, предъявляемый непосредственно к разработчику софта – важно, чтобы в течение последних пяти лет он не нарушал закон в области персональных данных.

Ожидается, что окончательный проект инициативы будет разослан членам рабочей группы ФАС по информационным технологиям до конца января, а в марте документ будет вынесен для рассмотрения в правительство.