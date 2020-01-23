В очередном обновлении мобильного «Тетриса» компания Electronic Arts сообщила, что 21 апреля 2020 года культовая игра навсегда будет удалена из магазина приложений App Store.

В заявлении отмечается, что пользоваться Tetris, включая платные дополнения, можно будет исключительно до 21 апреля. Компания уточнила, что из онлайн-магазина исчезнут три версии игры — Tetris Premium, Tetris 2011 и Tetris Blitz.

Скачавшие приложения до этой даты могут сохранить их на своих устройствах, но переустановка Tetris будет невозможна. На данный момент игры уже нельзя скачать в магазине приложений Google.

Tetris — одна из самых популярных в мире головоломок, поэтому сложно представить себе, зачем издательство пошло на такой шаг. Судя по всему, у Electronic Arts заканчиваются права на лицензию, которую издательство по каким-то причинам не хочет продлевать, что странно, учитывая популярность этой замечательной игры.

The Verge предполагает, что EA вряд ли выпустит новую версию Tetris в ближайшее время. В прошлом году студия N3TWORK объявила о разработке собственной версии «Тетриса» под названием Tetris Royale. Главная её особенность — режим королевской битвы на 100 игроков, аналогичный Tetris 99. Помимо неё в игре будет и более традиционные одиночные режимы.