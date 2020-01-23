Apple выпустила новую тестовую сборку своего фирменного браузера Safari. Ключевой особенностью 99 бета-версии является отсутствие поддержки Adobe Flash.

Таким образом, после обязательного этапа тестирования браузера поддержка этого плагина будет удалена и из публичной версии приложения. Однако пока нет сведений, когда именно будет выпущена финальная версия Safari без поддержки Adobe Flash.

Многие технологические компании уже отказались от использования данного плагина, который вызывает множество нареканий из-за своей прожорливости и проблем с безопасностью. Apple начала отказываться от Flash на Mac в 2010 году, а мобильные устройства компании изначально не получили поддержки этой технологии. До сих пор пользователи могли установить его самостоятельно, если он им действительно нужен.

Сама Adobe ещё в 2017 году объявила о планах прекратить поддержку и развитие Flash к 2020 году.