Европарламент вновь приступил к активному обсуждению вопроса с унификацией единого стандарта зарядных устройств. Чиновники планируют принудительно обязать компании, занимающиеся производством смартфонов, перейти на использование универсального разъёма. Представители Apple уже отреагировали на данную инициативу, отметив, что таким образом ЕС «задушит инновации».

Заявление Apple было сделано через неделю после того, как в Европейском парламенте была предложена инициатива по введению единого стандарта для зарядных устройств мобильных гаджетов. Переход на использование наиболее распространённого в настоящее время интерфейса USB Type-C сильнее всего ударит по Apple, которая применяет в своих iPhone фирменный разъём Lightning.

По мнению представителей Apple, инициатива «душит инновации» и может навредить всем потребителям в Европе и мировой экономике в целом. Компания ссылается на данные исследования агентства Copenhagen Economics, которое она сама же и спонсировала: согласно выводам экспертов, переход на универсальный разъем обойдется пользователям смартфонов минимум в 1,5 млрд евро. Также эксперты подчеркнули, что это нанесет ощутимый удар по экологии, так как миллионы старых кабелей и зарядных устройств для iPhone станут ненужными для пользователей.

Европейская комиссия пытается продвинуть закон о единообразии зарядки уже больше десяти лет: в 2009 году с ее помощью Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали добровольный меморандум о взаимопонимании по согласованию зарядных устройств, готовых к поступлению на рынок в 2011 году. Сейчас же представители Европейской комиссии утверждают, что добровольный подход не работает.