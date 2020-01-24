Broadcom и Apple заключили два соглашения на поставку беспроводных компонентов и модулей, предназначенных для использования в продукции Apple на ближайшие 3,5 года, пишет CNBC.

В четверг Broadcom направила в Комиссию по ценным бумагам США письмо, в котором сообщила о заключении третьего по счёту обширного контракта с Apple на многолетнюю поставку комплектующих. В Broadcom рассчитывают, что до середины 2023 года отгрузят Apple для будущих смартфонов компании деталей на сумму до $15 млрд. Для Broadcom это важный договор, поскольку она начала терять миллиарды долларов в год от санкций против Huawei.

В документах не указано, какие именно компоненты Broadcom предоставит производителю iPhone. Как отмечают некоторые наблюдатели, это могут быть чипы для Wi-Fi и Bluetooth, а также чип RF под маркой Avago. Сотовые модемы Broadcom не поставляет. Этим занимается Qualcomm, а раньше Intel. C 2021 года Apple планирует выпускать собственный модем 5G, которое разрабатывает бывшее подразделение Intel (Infineon), ставшее в 2019 году собственностью Apple.

По заявлению Broadcom в декабре, бизнес Apple составлял 20% чистой выручки в 2019 году и 25% в годом ранее. Broadcom является одним из ключевых американских поставщиков компонентов для Apple. В 2018 г. аналитики JP Morgan подсчитали, что каждый iPhone содержал запчасти Broadcom на сумму 10 долларов.