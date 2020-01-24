После запуска iOS 13 с новыми настройками конфиденциальности, объём данных о местоположении пользователей, собираемых в фоновом режиме, сократился на 68%. Приложения также стали собирать на 24% меньше информации, даже когда открыты. Об этом говорится в отчёте Location Sciences.

В iOS 13 Apple внесла два ключевых изменения, чтобы решить проблему отслеживания геолокации в фоне. Во-первых, теперь приложения каждый раз спрашивают пользователей о разрешении на отслеживание геолокации. Во-вторых, даже если приложение получило постоянный доступ, система периодически предлагает его ограничить.

Помимо повышения конфиденциальности, благодаря этому было увеличено время работы iPhone без подзарядки по сравнению с предыдущими прошивками, отмечают эксперты. Это произошло в связи с тем, что из-за новой возможности iPhone гораздо реже определяют свое местоположение для передачи в фоновом режиме.

Ограничение данных заставило рекламные компании задуматься о других способах отслеживания геолокации. Для этого они начали собирать данные об IP-адресах, но это оказалось намного менее точным методом определения местоположения пользователей.

Отчёт Location Science основан на сведениях о 2 млрд запросах, связанных с местоположением, проанализированных за период с сентября по октябрь 2019 года для одного британского издателя.