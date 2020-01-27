Apple подала в Бюро патентов и торговых марок США заявку на регистрацию патента, предусматривающего создание нового фирменного моноблока iMac со стеклянным корпусом в виде изогнутого прозрачного листа. Об этом говорится в сообщении на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO), пишет The Verge.

Главная особенность нового настольного компьютера от Apple заключается в том, что весь его корпус изготовлен из единого куска стекла, загнутого снизу. В этой части расположены клавиатура и тачпад, которые плавно переходят в экран.

В патенте указано, что клавиатура компьютера предполагает либо традиционные клавиши, либо виртуальные. Это значит, что пользователи, возможно, смогут печатать прямо на стекле. На одном из изображений указано, что к стеклянному компьютеру можно будет присоединить MacBook. В этом случае теоретически можно будет выводить данные с экрана ноутбука на дисплей моноблока, пишет The Verge. Другое изображение предполагает, что компьютер можно будет согнуть и сложить в более удобную для перевозки форму.

The Verge обращает внимание на то, что Apple впервые планирует использовать такое количество стекла для корпуса своих устройств, тем более в iMac. Кроме того, компания думает о дальнейшем развитии универсального дизайна iMac, объединяя вместе не только сам компьютер и дисплей, но также клавиатуру и сенсорную панель. Издание также называет амбициозной идею Apple объединить все средства ввода и вывода информации с компьютера в один блок.

Пока не очень понятно, как это все будет работать в реальности, и насколько в целом получится удобно. Также совсем не факт, что Apple применит этот дизайн или техническое решение вообще. Учитывая крайне необычный дизайн, компьютер вряд ли доберется до рынка в той же форме, в которой его нарисовали изобретатели.