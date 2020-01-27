Французское издание «60 million consumers» протестировало несколько китайских подделок под Apple AirPods и пришло к неутешительному выводу: звук плохой, а уровень громкости слишком сильно задран и может навредить слуху.

Журналисты изучили дешёвые подделки AirPods, которые широко рекламируются некоторыми блогерами на YouTube и в других соцсетях. Получив деньги от спонсоров, блогеры регулярно нахваливают эти копии. Причём, одни наушники похожи на AirPods только внешне, в то время как некоторые производители идут ещё дальше и встраивают в свои подделки копии чипа Apple H1, поэтому iPhone ошибочно определяет такие гарнитуры как настоящие.

Для теста были заказаны 7 разных пар поддельных AirPods. Из них только 4 добрались до редакции, остальные 3 пары исчезли по дороге между Китаем и Францией. Из 4 пар одна просто не работала. В итоге были протестированы всего три подделки.

Все три не выдерживают никакой критики в плане качества звука, однако одна из моделей оказалась опасной для слуха, так как ее максимальный уровень громкости на 10 дБ превышает допустимый лимит.

По оценке журналистов, стоимость поддельных наушников на рынке начинается от 65 евро, или около 4,5 тысячи рублей. При этом во Франции и Европе оригинальная пара AirPods Pro стоит 279 евро (19,3 тысячи рублей).