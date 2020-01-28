Распространение коронавируса в Китае может негативно сказаться на выпуске новых iPhone - в первую очередь это касается бюджетной модели SE. Ее массовое производство должно начаться в феврале, график могут изменить из-за вспышки вируса, сообщает Nikkei со ссылкой на два источника.

Производственные площадки по сборке устройств компании Apple находятся в Китае. Этим занимаются завод Foxconn в Чжэнчжоу и завод Pegatron возле Шанхая. Оба места примерно на 500 км удалены от эпицентра первой вспышки коронавируса в Уханье. Но это расстояние не гарантирует защиты от последствий вируса, а также снятия ограничительных мер, введенных в связи с угрозой эпидемии.

«Я не могу представить сценарий, при котором цепочка поставок не была бы нарушена. Стоит случиться одному серьезному перебою в поставках сырья, сборке, тестировании или доставке готовой продукции — и всё, вся цепочка будет разорвана», — говорит аналитик Патрик Мурхед.

Напрямую на Apple в Китае работает около 10 тысяч человек, еще несколько миллионов вовлечены в цепочку поставок iPhone, iPad и Apple Watch. Многие из них уезжали домой на выходные во время Китайского Нового года. Неизвестно, просила ли компания сотрудников остаться дома. Однако китайские власти ввели ограничения на выезд из некоторых городов, включая Ухань.

Согласно имеющейся информации, Apple планировала произвести 80 млн смартфонов в первом полугодии 2020 г. Компания забронировала у своих подрядчиков в Китае 65 млн iPhone из нынешнего модельного ряда и до 15 млн устройств новой низкобюджетной модели, которая якобы должна быть представлена в марте.

В компании Foxconn заявили, что принимают все меры для недопущения срыва сроков поставки нового продукта. «Мы можем подтвердить, что принимаем все возможные меры для соблюдения наших глобальных договоренностей», — говорится в сообщении производителя.