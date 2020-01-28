В последние годы Apple анонсировала две или три модели смартфонов ежегодно. По слухам, в этом году речь идёт о рекордном числе новинок — помимо преемника iPhone SE, компания представит не только три базовых версии iPhone 12, как сообщалось ранее, но и более компактный гаджет с приставкой mini.

Компактная версия iPhone 12 получит 5,4-дюймовый экран, но будет отличаться от бюджетной версии смартфона. Об этом сообщили инсайдеры издания LetsGoDigital и поделились реалистичными рендерами будущих смартфонов Apple.

Автором новых рендеров стал дизайнер Джермейн Смит, известный по Youtube-каналу Concept Creator. По словам Смита, он создавал изображения на основе многочисленных слухов, а также прогнозов аналитиков.

Также в линейке будет представлен стандартный iPhone 12 и iPhone 12 Pro с диагональю 6,1 дюйма, а также iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым экраном. Несмотря на одинаковые размеры обычной и Pro-версии, они будут отличаться количеством камер, как и iPhone 11. Ожидается, что все флагманы 2020 получат поддержку 5G и экран с частотой обновления до 120 Гц.