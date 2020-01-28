Компания Filmic официально выпустила бесплатное приложение DoubleTake для платформы iOS, которое позволяет вести съёмку видео на две камеры одновременно. Впервые оно было показано осенью прошлого года во время презентации iPhone 11.

DoubleTake разработали авторы FiLMiC Pro, одного из популярнейших приложений видеокамеры на iOS и Android. Как отмечает The Verge, FiLMiC Pro популярна в том числе и у профессиональных режиссеров. Например, показанную на фестивале независимого кино «Сандэнс» картину «Мандарин» Шона Бэйкера снимали на три iPhone 5s, используя FiLMiC Pro.

Новое приложение позволяет захватывать видео одновременно с двух камер. Для этого потребуется совместимое устройство, а именно iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS и iPhone XR. Правда параллельная запись на все задние камеры доступна только для последнего поколения iPhone. Смартфоны iPhone XS, XS Max и XR одновременно могут снимать только на одну заднюю камеру и фронтальную.

В DoubleTake используются API-интерфейсы iOS 13, которые позволяют приложению визуализировать изображение со всех четырех камер iPhone 11 Pro (ультраширокоугольная, широкоугольная, телевик и фронтальная), а у пользователя за счет этого появляется возможность выбора необходимого угла и ракурса.

В приложении можно смонтировать ролики, выбрав нужные фрагменты или расположить изображения с разных камер рядом друг с другом в режиме Split-Screen. Также реализована возможность указать желаемую частоту кадров: 24, 25 либо 30 к/с - все при разрешении 1080p (съемка в 4K не поддерживается).

В компании также сообщают, что функции, доступные в DoubleTake, в дальнейшем планируется внедрить в приложение Filmic Pro, которое пользуется популярностью среди энтузиастов съёмки видео на смартфон. Новые функции в Filmic Pro должны появиться весной этого года.