Apple обнародовала финансовый отчет за четвертый квартал 2019 года (первый квартал 2020 финансового года), в котором сообщается о рекордной выручке.

Общая выручка за квартал составила 91,8 млрд долларов, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, установив таким образом рекорд за всю историю компании. При пересчёте на количество дней выходит, что Apple в прошлом квартале зарабатывала примерно по 1 млрд долларов в сутки.

При этом чистая прибыль компании за отчётный период составила $22,2 млрд против $20 млрд в прошлом году. За тот же период чистая прибыль на акцию за квартал составила $4,99, увеличившись на 19% за год и установив новый исторический рекорд.

Согласно заявлению 61% от выручки в этом квартале приходится на международные продажи. Увеличению всех показателей за этот период, по словам Тима Кука, в частности, способствовал высокий спрос на последние модели смартфона бренда — iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Также Кук сообщил, что число активных устройств Apple по всему миру превысило 1,5 млрд.

На iPhone по-прежнему приходится больше половины выручки компании. В минувшем отчетном квартале Apple заработала на реализации смартфонов около 55,96 млрд долларов, что на 7,6% больше выручки последних трех месяцев 2018 года. Более существенную выручку от продажи iPhone Apple получала лишь один раз - за аналогичный квартал 2017 фингода.

Подписки на игровые и телевизионные сервисы принесли компании $12,7 млрд ($10,8 млрд в 2018 году), а продажи беспроводных наушников AirPods, часов Apple Watch и других устройств и аксессуаров — $10 млрд (год назад $7,3 млрд).

Вместе с тем продажи компьютеров Mac сократились с $7,4 млрд в отчётном квартале прошлого года до $7,2 млрд в нынешнем. Ещё более сильно упали продажи планшетов iPad: до $6 млрд против $6,7 млрд годом ранее.

Год назад падение продаж iPhone и экономический спад в Китае впервые с 2016 г. привели компанию к снижению доходов. В текущем квартале Apple прогнозирует выручку в размере от $63 млрд до $67 млрд, т. е. рост составит от 9 до 15%.