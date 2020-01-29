Сотрудники университетов Мичигана и Аделаиды выявили тотальную уязвимость процессоров Intel к атакам под условным названием CacheOut. Уязвимость же обозначили как CVE-2020-0549. Это уже третья по счету «дыра» подобного рода, которую нашли в процессорах компании за прошедший год.

«Дыры» присутствуют во всех процессорах компании, выпущенных до четвёртого квартала 2018 года включительно. Более новые процессоры, вероятно, не подвержены атаке CacheOut, поскольку Intel ранее выпускала патчи для защиты от похожих уязвимостей. Но это не точно. В зоне риска также оказались чипы IBM и ARM, где используются аналогичные механизмы, тогда как владельцам процессоров AMD беспокоиться не о чем. Исследователи называют уязвимость более опасной, нежели Spectre и Meltdown, а по шкале CVSS ей был присвоен рейтинг 6,5.

При постановочной атаке выяснилось, что CacheOut помогает злоумышленникам заполучить конкретные данные из кэша. Уязвимость не использует JavaScript, поэтому атак стоит опасаться именно поставщикам облачных сервисов. Реализация CacheOut на немодифицированное ядро Linux показала, что возможно воздействие на блок защиты от атак переполнения буфера и на рандомизацию размещения адресного пространства ядра (KASLR). При этом атака вскрывает даже области памяти в процессорах, которые должна защищать технология Intel SGX, и может быть реализована через виртуальные машины. /p>

Как сообщила Intel, новое обновление, которое будет доступно «в ближайшие недели», призвано обеспечить защиту от методов эксплуатации MDS-уязвимостей в процессорах Intel, оставшихся актуальными даже после выпуска исправлений в мае и ноябре 2019 года. Исследователи безопасности еще год назад предупредили Intel о более опасной из двух проблем — именно ее компания пытается исправить сейчас, а в мае прошлого года техногиганту был предоставлен PoC-код для данной уязвимости.