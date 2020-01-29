В вышедшем вчера апдейте iOS 13.3.1 был обнаружен код, намекающий на скорый выход новых беспроводных наушников под брендом Beats. Скорее всего, речь идёт о Powerbeats 4, пишет MacRumors.

Судя по изображению, Powerbeats 4 будут похожи на предыдущее поколение наушников. Новинка не будет относиться к полностью беспроводным гарнитурам. В случае с Powerbeats 4 наушники будут соединены между собой проводом, как и у предыдущей модели. Однако инженеры планируют несколько пересмотреть форму наушников.

Вероятно самым большим изменением Powerbeats4 окажется расположение кабеля. В Powerbeats 3 во время ношения он выходит из основной части корпуса. Скорее всего, в Powerbeats 4 он будет спускаться прямо с дужек, которые находятся за ушами. MacRumors также отмечает, что наушники, вероятно, будут оснащены последним чипом Apple H1 и должны поддерживать активацию голосового ассистента с помощью «Привет, Siri».

Скорее всего, стоимость новых Powerbeats будет на уровне Powerbeats 3, которые в России стоят в районе 15.000 рублей. Анонс новинки может случиться в ближайшее время.