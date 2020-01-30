Согласно аналитическому отчёту Strategy Analytics, Apple в четвёртом квартале 2019-го стала лидером по поставкам смартфонов, однако в целом за год уступила позиции Samsung и Huawei.

В период с октября по декабрь включительно в глобальном масштабе, по оценкам, было реализовано 374,5 млн смартфонов. Для сравнения: в последнем квартале 2018-го объём отрасли равнялся 376,0 млн единиц.

На долю Apple в четвертом квартале прошлого года пришлось 19% рынка - компания реалиовала 70,7 млн iPhone, что на 7% больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

Samsung заняла второе место: в течение трёх месяцев южнокорейский гигант отгрузил 68,8 млн смартфонов, что соответствует 18,4% отрасли. Ну а «бронза» досталась Huawei: китайская компания поставила за квартал 56 млн аппаратов. Доля Huawei составила приблизительно 15%.

Всего за 2019 год в мире было продано 1,41 млрд смартфонов, что лишь на 1% меньше, чем годом ранее. Лидером рынка пока остаётся Samsung, занявшая 20,9% и реализовавшая 295,1 млн смартфонов. На втором месте с 17% расположился Huawei, а на третьем - Apple (14%).