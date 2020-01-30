Аналитик Мин-Чи Куо, специализирующийся на продукции Apple, поделился новой информацией о дальнейшем развитии «бюджетной» линейки Apple iPhone. По его данным, Apple планирует выпустить в первой половине 2021 года смартфон со сканером отпечатков пальцев Touch ID, встроенным в боковую кнопку включения.

Куо утверждает, что будущая модель iPhone получит LCD-дисплей, из-за чего станет довольно дешёвой. По словам аналитика, сканер отпечатков пальцев в ней будет иметь новый дизайн для улучшения пользовательского опыта. Однако какой именно, Куо не уточнил.

Решение встроить Touch ID в боковую кнопку позволит Apple сохранить прежний узкорамочный дизайн с вырезом в верхней части экрана, но при этом вернуть возможность разблокировки системы сканированием отпечатка пальца. Сканер лиц у новых устройств тоже сохранится, то есть компании не придётся жертвовать удобством пользования.

Ранее аналитик сообщал, что так называемый «iPhone SE 2 Plus» или «iPhone 9 Plus» будет иметь 5,5- или 6,1-дюймовый дисплей и габариты между iPhone 8 Plus и iPhone 11. Смартфон выйдет весной 2021 года, став наследником менее дорогого iPhone 9.