До конца 2020 года у пользователей устройств на iOS и Android, а также у тех, кто использует мессенджер WhatsApp и сервис микроблогов Twitter, а также другие приложения, поддерживающие эмодзи, появятся 117 новых изображений — 62 новых символа и 55 вариантов с разными цветами кожи и гендерами.

Главными нововведениями стали гендерно-нейтральные изображения. Например, кроме кормящих ребенка мужчины и женщины, в коллекцию вошел агендер. Появились эмодзи мужа и невесты обоих полов и гендерно-нейтральный Санта. В новой версии также доступен флаг и символ трансгендеров.

Кликабельно

Среди новшеств — улыбающееся лицо со слезой, полярный медведь, газированный чай с шариками, автомобиль-пикап, фондю, заварочный чайник, волшебная палочка, человек в смокинге, кормящий младенца человек, мужчина в фате невесты, жест с пальцами щепотью, анатомическое изображение лёгких и сердца, чёрная кошка, мамонт, червяк, и многое другое.

Обещают, что новые эмодзи появятся на мобильных платформах в сентябре-октябре 2020 года, но не исключено, что релиз состоится и раньше. На разных платформах, как и сейчас, изображение пиктограмм может незначительно отличаться друг от друга.