Apple и ряд китайских производителей (Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo) приостановили поставки устройств в Россию из-за вспышки коронавируса. Об этом «Коммерсанту» рассказали два источника от партнёров вышеупомянутых брендов.

Проблема напрямую связана с эпидемией коронавируса в Китае, вследствие которой в стране продлили новогодние каникулы. Китайский Новый 2020 год должен был отмечаться с 24 по 30 января 2020 г., но власти КНР продлили «праздник» до 10 февраля 2020 г. включительно. Новогодние каникулы распространяются и на работу различных фабрик, расположенных на территории Китая. К тому же, существует вероятность повторного переноса сроков.

Один из источников "Ъ" заявил, что Apple начала переносить поставки смартфонов в РФ. Источник газеты в одной из компаний-поставщиков электроники подтвердил эту информацию. Из-за ситуации в Ухане, откуда начал распространяться новый коронавирус, бизнес сейчас экстренно переключается на поставки смартфонов из других регионов КНР и Азии, добавил он.

При задержке в течение не более двух недель заметного воздействия на российский рынок не будет, объяснил «Коммерсанту» директор департамента «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция» Павел Вьюков. Однако если она продлится дольше, по его словам, появится определенный дефицит, но для бизнеса это может быть полезно, так как он снизит складские запасы и оздоровит ситуацию у дистрибуторов и ритейла. Негативные же последствия возможны, если карантинные мероприятия растянуться на 1-1,5 месяца.

Длительная приостановка поставок может привести к тому, что к концу февраля цены на смартфоны вырастут на 10–15 процентов. При этом к середине марта в рознице начнут заканчиваться актуальные товары, рассказал «Коммерсанту» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Это окажет серьезное влияние на весь рынок.