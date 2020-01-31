Депутаты европейского парламента провели голосование по воросу единого стандартного разъема для зарядки в гаджетах. Из присутствующих 582 депутата проголосовали "за", против выступили 40 депутатов, обязав Еврокомиссию разработать новые правила к июлю 2020 г.

Законодательно представителями Европейской комиссии (ЕК) было предложено утвердить стандарт USB Type-C в качестве единственного и универсального для всех смартфонов, реализуемых на территории Европы. В Брюсселе ожидают, что принятое решение сможет не только облегчить жизнь европейским пользователям, но и снизить объемы соответствующих отходов. В 2016 году на одного жителя страны-члена ЕС пришлось 16,6 кг выброшенной электронной техники.

Таким образом, в ЕК уверены, что отказ от Lightning лишь единожды повлияет на экологическую ситуацию, а дальнейшее использование единого стандарта позволит разительно сократить количество электронных отходов. Ранее купертиновцы заявляли, что подобный переход душит инновации и негативно сказывается на потребителях.

В постановлении также указаны требования к стандартизации беспроводной зарядки, но в большинстве случаев всё сводится к стандарту Qi. Хотя у той же Apple есть Watch с собственным зарядным устройством, что также не вписывается в планы Европарламента. Рассмотрение перечня законов, регулирующих единый стандарт зарядных портов, пройдёт в июле 2020 года.