Инженеры Apple, разрабатывающие движок WebKit, предлагают стандартизировать формат SMS-сообщений, содержащих одноразовые пароли, участвующие в процессе двухфакторной аутентификации.

В компании предлагают привязать разовые SMS-коды к URL посещаемого сайта. Для этого в сообщение будет добавляться ассоциированный с кодом веб-адрес. Инженеры также намерены стандартизировать формат предназначенных для авторизации SMS. Это позволит браузерам и мобильным приложениям автоматически распознавать разовый код и связанный с ним домен. После этого браузер или приложение смогут «автоматически извлекать код и завершать авторизацию без дальнейшего вовлечения пользователя».

Если заявленный и реальный домены не совпадают, операция автозаполнения отменяется, а пользователь сможет увидеть реальный URL сайта и сравнить его с адресом ресурса, на котором он пытается авторизоваться. Также пользователь получит предупреждение о посещении фишингового сайта и сможет отменить авторизацию.

Google поддержала разработку Apple и заявила о готовности реализовать это решение в браузере Chrome. Компания Mozilla, разработчик браузера Firefox, пока не дала официального ответа.