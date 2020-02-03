Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России захотела обязать разработчиков операционных систем Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских программ на гаджеты. Об этом пишет «Коммерсант».

Помимо этого ведомство хочет, чтобы разработчики ОС обеспечили возможность полноценного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе и российских в случае, если это не препятствует нормальной работе устройств.

Как правило, предустановленные приложения находятся в защищенной области жесткого диска, вносить изменения в которую трудно, пояснил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов. Благодаря этому при сбросе устройства до заводских настроек, в том числе если гаджет решили вернуть в магазин, есть возможность оставить только базовые приложения. Полное удаление предустановленного софта может нарушить права потребителей, считает эксперт.

По словам главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, что уберегает их от риска серьезных санкций, поэтому они вряд будут выполнять требования ФАС. Он отметил, что сегодня в смартфонах на Android невозможно удалить сервисы Google, в Samsung — приложение Facebook, а на устройствах на Windows — браузер Edge. «Вендоры устройств и владельцы ОС зарабатывают на предустановке, поэтому обеспечивать полную удаляемость приложений им невыгодно», — пояснил он.

Закон о предустановке программного обеспечения на смартфоны был подписан 2 декабря 2019 года. Он вступит в силу 1 июля 2020 года. В этом году на устройства обяжут устанавливать российские карты и поисковики, а в следующем - антивирусные программы, приложение госуслуг, мессенджеры и социальные сети. Отвечать за это будет производитель, или по договорённости с ним дистрибьюторы и ритейлеры. В сентябре 2018 года ФАС уже предлагала внести в законодательство требование о том, чтобы предустановленные приложения можно было бы полностью удалить. Но тогда проект не был согласован.