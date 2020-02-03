Apple решила закрыть все свои магазины, офисы и контактные центры в Китае до 9 февраля из-за вспышки коронавируса. Онлайн-магазин Apple продолжит работу в Китае в обычном режиме.

Решение принято из-за «предосторожности, основанной на последних рекомендациях ведущих экспертов в области здравоохранения». Всего в Китае насчитывается 42 магазина компании.

Помимо этого, в Apple ограничили командировки своих сотрудников в Китай «критическими бизнес-ситуациями». В китайских офисах Apple работников будут регулярно проверять на наличие симптомов коронавируса.

Будут ли закрыты китайские фабрики Apple, управляемые Foxconn, пока неизвестно. В своём последнем заявлении в Foxconn указали, что производственные мощности предприятия работают в обычном режиме.

CNN пишет, что Apple может пострадать из-за распространения вируса больше других американских компаний, потому что сильно зависит от производства в Китае и от китайских потребителей.