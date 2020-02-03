Хотя до презентации новых смартфонов Apple остаётся более полугода, инсайдеры стремятся получить о будущих флагманах как можно больше информации задолго до анонса. Основываясь на множественных утечках, авторы ресурса MacOtakara распечатали на 3D-принтере макеты iPhone 12 и сравнили их с актуальными моделями.

Макеты демонстрируют размеры и общий дизайн базового 5,3-дюймового iPhone 12, 5,9-дюймового iPhone 12 и 6,4-дюймового iPhone 12 Pro. У них плоские задние панели и рамка без скруглений, что делает внешний вид сходным с планшетами iPad Pro.

У двух младших моделей основная камера двойная, а у старшей — тройная. Согласно более ранним слухам, у 5,9-дюймового iPhone 12 камера тоже должна была получить три модуля для съёмки, но теперь источники этого не подтверждают.

В сравнении с существующими моделями макеты iPhone 12 имеют примерно такую же толщину. При этом они заметно меньше iPhone 11 и iPhone 11 Pro по высоте.

На основании каких именно утечек были созданы макеты, MacOtakara не говорит. Вполне возможно, что они основываются на предположениях, а не на утечках, поэтому в их достоверности можно усомниться.