Аналитическая компания IDC составила рейтинг производителей планшетов за последний квартал 2019 год. Стали известны компании, чьи устройства продавались лучше всего.

Apple не только сохранила лидерство, но и существенно упрочила его. В праздничный квартал отгрузка увеличилась на 22,7%, а в целом за год рост превысил 15%. На новые iPad пришлось более половины (65%) поставок вендора и они помогли Apple за год увеличить долю присутствия на рынке с 29,6 до 36,5%.

Samsung, несмотря на 7-процентное снижение отгрузок, сохранила звание второго по величине игрока на планшетном рынке. В минувшей четверти южнокорейский вендор поставил 7 млн устройств, а за весь год - 21,7 млн. Рыночную долю Samsung аналитики оценили в 15,1%.

Отрицательную динамику демонстрировала и Huawei. В октябре-декабре китайский производитель поставил 4 млн планшетов (-2,8%), а годовой объем отгрузок составил 14,1 млн устройств (-3,5%). Впрочем, учитывая сохраняющиеся американские санкции в отношении Huawei, это довольно небольшое снижение, отметили в IDC. Это связано с тем, что большая часть продаж планшетов Huawei приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, в частности на Китай, где компании удалось добиться роста.

Amazon спустился на четвертую строку по итогам квартала, однако в целом за год в активе здоровый плюс. Розничный гигант остается одним из крупнейших поставщиков планшетов классического форм-фактора, пропустив вперед лишь Samsung.

Замыкает пятёрку Lenovo, потерявшая за год 4,2% и занявшая 5,9% рынка.