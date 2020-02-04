iPad продолжает лидировать на рынке планшетов
Аналитическая компания IDC составила рейтинг производителей планшетов за последний квартал 2019 год. Стали известны компании, чьи устройства продавались лучше всего.
Apple не только сохранила лидерство, но и существенно упрочила его. В праздничный квартал отгрузка увеличилась на 22,7%, а в целом за год рост превысил 15%. На новые iPad пришлось более половины (65%) поставок вендора и они помогли Apple за год увеличить долю присутствия на рынке с 29,6 до 36,5%.
Samsung, несмотря на 7-процентное снижение отгрузок, сохранила звание второго по величине игрока на планшетном рынке. В минувшей четверти южнокорейский вендор поставил 7 млн устройств, а за весь год - 21,7 млн. Рыночную долю Samsung аналитики оценили в 15,1%.
Отрицательную динамику демонстрировала и Huawei. В октябре-декабре китайский производитель поставил 4 млн планшетов (-2,8%), а годовой объем отгрузок составил 14,1 млн устройств (-3,5%). Впрочем, учитывая сохраняющиеся американские санкции в отношении Huawei, это довольно небольшое снижение, отметили в IDC. Это связано с тем, что большая часть продаж планшетов Huawei приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, в частности на Китай, где компании удалось добиться роста.
Amazon спустился на четвертую строку по итогам квартала, однако в целом за год в активе здоровый плюс. Розничный гигант остается одним из крупнейших поставщиков планшетов классического форм-фактора, пропустив вперед лишь Samsung.
Замыкает пятёрку Lenovo, потерявшая за год 4,2% и занявшая 5,9% рынка.
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